Mou non rischia più

A Cagliari lo Special One proporrà ancora una volta il blocco titolare sceso in campo contro il Napoli

Josè Mouinho non cambia. Nel match infrasettimanale in programma questa sera a Cagliari, lo Special One proporrà ancora una volta il blocco titolare sceso in campo contro il Napoli, come riporta Il Tempo. Nessun calcolo dunque, dopo il 6-1 di Conference League il tecnico è intenzionato a schierare sempre e comunque la formazione migliore: poco importa la diffida di Cristante o se ad Abraham un turno di riposo non farebbe male. La priorità «è sempre la prossima partita», come ripete il portoghese da inizio stagione. Contro un Cagliari senza Nandez e Caceres e con Strootman e Godin a mezzo servizio, saranno ancora Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan ad agire alle spalle del centravanti arrivato in estate dal Chelsea per 40 milioni (due gol e sei pali colpiti nelle prime nove gare di campionato). La novità riguarda invece le riserve. Mourinho infatti, complice l'assenza di Smalling, ha deciso di reintegrare Marash Kumbulla che ieri è volato in Sardegna insieme al resto della squadra e sarà presente in panchina dopo essere stato spedito in tribuna nell'ultimo turno di campionato a causa della brutta prestazione di Bodoe. L'albanese è l'unico «epurato» reintegrato da Mourinho, che ha nuovamente escluso Reynolds, Borja Mayoral, Diawara e Villar (al loro posto convocati i Primavera Tripi, Volpato e Felix). Nel frattempo il club ha annunciato il secondo sold out consecutivo all'Olimpico in vista di Roma-Milan.