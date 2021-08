Mou non cambia Roma

Il tecnico riconosce gli sforzi fatti dalla Roma, ma con la stessa franchezza ammette che c’è ancora qualcosa da fare in entrata

Mourinho non chiede, ma ci spera, come riporta Il Tempo. Sarà così fino al 31 agosto, ultimo giorno utile per consegnare il centrocampista che invoca dal suo arrivo a Trigoria. Nella conferenza riconosce gli sforzi fatti dalla Roma, ma con la stessa franchezza ammette che c’è ancora qualcosa da fare in entrata. Un nuovo acquisto è subordinato alla partenza di uno o più esuberi più la cessione di uno tra Diawara e Villar. Entrambi i giocatori stanno facendo il possibile per rimanere a Trigoria e, se la situazione non dovesse cambiare, Mourinho dovrà lavorare con questo centrocampo. Tra i tasselli mancanti c’è anche un terzino, ma il club ha preferito non trattenere Florenzi che in un colloquio con Mourinho aveva espresso l’idea di cambiare aria. Sulla fascia destra però rimane qualcosa da fare. Oltre a Karsdorp infatti l'unico terzino di ruolo è Reynolds, che sta ancora prendendo le misure con il calcio italiano. "Tecnicamente e tatticamente è arrivato da una realtà completamente diversa - spiega Mourinho - ovviamente deve migliorare ma è normale. È giovane e non ha mai giocato in Europa. Posso dire che fisicamente è in una condizione fantastica". Contro la Fiorentina ci potrebbe essere un turno di riposo per Veretout con Diawara pronto a prendere il suo posto.