Mou maledice la sosta

Dopo il problema accusato da Vina, quello al piede di Mancini e il fastidio al flessore di Pellegrini, ieri si è fermato anche Zaniolo

Non c’è pace per i romanisti convocati in Nazionale, come riporta Il Tempo. Dopo il problema accusato da Vina, quello al piede di Mancini e il fastidio al flessore di Pellegrini, ieri si è fermato anche Zaniolo per una contusione alla coscia rimediata contro la Svizzera. Il giocatore ha preso una brutta ginocchiata e sulla parte interessata si è formato un versamento. Il classe ’99 non prenderà parte alla gara contro la Lituania ma è comunque rimasto in ritiro con gli Azzurri e le sue condizioni vanno monitorate quotidianamente in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo di domenica sera. In base alle sensazioni del giocatore e al parere dello staff sanitario giallorosso si valuterà se tenerlo in riposo in via precauzionale. In questo caso sarebbe ancora una volta Carles Perez a prendere il suo posto, come contro la Salernitana quando Zaniolo era squalificato. Sospiro di sollievo per Pellegrini, rientrato in anticipo nella Capitale: il capitano giallorosso sta bene e non dovrà sottoporsi ad ulteriori usami ma ieri si è allenato individualmente e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Ancora out Mancini, alle prese con il problema al piede destro. Il difensore ha bisogno di riposo e ieri si è dedicato a cure e terapie personalizzate. Anche Smalling non ha ancora superato del tutto l’infortunio al flessore, ieri ha svolto solamente parte del lavoro il gruppo. Se entrambi non dovessero recuperare, contro il Sassuolo Mourinho dovrà affidarsi alla coppia Ibanez-Kumbulla.