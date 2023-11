Mou: “Il pubblico ci ha trascinato alla vittoria”

Secondo il tecnico portoghese la carica dell'Olimpico è stata fondamentale per la vittoria in rimonta

Redazione

La Roma vince in rimonta grazie alla spinta dei tifosi. Entrambi nel recupero le reti che regalano ai giallorossi tre punti fondamentali per recuperare punti in classifica, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Una delle motivazioni principali è stata la carica dell'Olimpico secondo Mourinho, che ha parlato di cuore e mentalità. "È stato possibile solamente grazie alla connessione tra calciatori e tifosi - ha affermato nel post partita - ho allenato moltissime squadre, ma non ho mai visto un pubblico che ti trascina alla vittoria in questo modo. Non è normale un supporto del genere, soprattutto perché quando era-vamo sotto con il risultato hanno continuato a sostenerci, loro e la squadra hanno meritato questa vittoria importantissima".

Un rischio controllato per il tecnico portoghese, che con i cambi ha deciso di inserire numerosi giocatori offensivi: "Negli ultimi 15 minuti erava-mo sbilanciati, potevamo perdere per 3-2, abbiamo finito la gara con Belotti quinto di centrocampo e Kristensen braccetto in difesa, anche perché il Lecce sa far male grazie alla velocità degli attaccanti. Mi dispiace per Falcone - ha continuato - mi ha detto di essere romanista, ma quando gioca contro di noi gli si dovrebbe dare il premio Yashin, perché para tutto".

Mourinho ha poi svelato un retroscena sul calcio di rigore, parlando anche delle condizioni di Dybala: "Non ho mai pensato che potesse giocare 90 minuti, né io, né lui, né il dipartimento medico. È rimasto in campo per l'emozione e per la squadra, ma la sua condizione diceva altro. Dopo la partita gli ho detto che non volevo portarlo a Praga per farlo preparare alla prossima di campionato, ma lui mi ha ribadito di voler giocare. Non doveva calciare nessun rigore o punizione diretta, perché la sua forma fisica non glielo concedeva, per quello dagli undici metri è andato Lukaku. So che Romelu - ha ribadito lo Special One - è un ragazzo sensibile, e quando sbaglia il suo cuore soffre, quindi avere la possibilità di realizzare il gol vittoria è un bene per la squadra e per lui, potrà dormire sereno".

