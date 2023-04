Mou fa la conta per l’Atalanta

Mourinho conta gli uomini in vista della gara di lunedì contro l’Atalanta, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Dopo la vittoria contro il Feyenoord che ha visto i giallorossi qualificarsi alle semifinali di Europa League, la Roma è tornata già ieri pomeriggio ad allenarsi per preparare al meglio il prossimo turno di campionato. Il tecnico portoghese sta infatti cercando di gestire al meglio la rosa per evitare infortuni muscolari in questa parte finale della stagione, ma contro i bergamaschi dovrà necessariamente optare per qualche cambio. Difficilmente saranno della partita Smalling e Wijnaldum, usciti anzitempo giovedì scorso. Una stagione sfortunata per il centrocampista olandese, che dopo essere tornato dalla frattura alla tibia rimediata in estate, sembrava aver ritrovato la forma, realizzando anche due gol in campionato, è invece costretto nuovamente a fermarsi. Primo vero stop stagionale, invece per quanto riguarda Smalling. Sia Wijnaldum sia Smalling ieri non hanno preso parte alla seduta di scarico che si è svolta a Trigoria, mentre oggi i calciatori svolgeranno degli esami così da poter valutare tempi di recupero e i rispettivi percorsi riabilitativi. Mourinho dovrà poi gestire al meglio anche le condizioni di Paulo Dybala. Il tecnico portoghese, che questa mattina alle ore 11 dirigerà l’allenamento al Fulvio Bernardini, potrà contare anche su Solbakken.