Mou-Dzeko, segnali d’amore

Il centravanti della Roma ha accolto positivamente l'arrivo dello Special One e valuta di restare nella capitale.

José Mourinho sfrutta ogni occasione per ricordare che il mondo giallorosso è sempre sotto la sua lente d'ingrandimento. È normale immaginare come i primi ad essere impazienti per il suo arrivo siano i calciatori che non vedono l'ora di lavorare con lo Special One. Fra tutti, come scrive Il Tempo, Edin Dzeko ha accolto positivamente l'imminente sbarco di Mourinho nella capitale. Il bosniaco ha speso parole d'elogio per il tecnico portoghese: "Questa è una piazza difficile, non potevano prendere uno migliore". Il centravanti piace allo Special One e il numero 9 giallorosso sta seriamente pensando di continuare la sua avventura con il club che nel 2015 lo ha portato in Italia. A 35 anni è difficile anche immaginaredi poter trovare un altro club che possa garantirgli un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione. L'idea di lavorare con uno dei migliori allenatori in circolazione potrebbe portare Dzeko a spalmare il suo ingaggio in due stagioni pur di rimanere alla Roma. Se così dovessero andare le cose sarebbe la soluzione più vantaggiosa per tutti. Per Mkhitaryan invece sarà decisivo l'incontro con il suo ex allenatore ai tempi del Manchester United per capire se ci possano essere le basi per tornare a lavorare insieme.