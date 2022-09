Mou col jolly Zaniolo

La buona notizia per questa sera sono i rientri di Zaniolo ed Abraham entrambi presenti a Fiumicino. Il Club, riferisce Il Tempo, ha deciso di viaggiare in aereo per evitare i disagi che in questi giorni riguardano gli spostamenti in treno. L’inglese ha smaltito la contusione alla spalla e sarà in campo con Pellegrini e Dybala. Il numero 22 partirà dalla panchina e non è escluso che entrerà nella ripresa. I segnali lanciati dal giocatore negli ultimi giorni sono stati positivi e hanno consentito al tecnico di convocarlo prima del previsto.