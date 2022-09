Sorpresa Roma, riecco Zaniolo (con Abraham)

La Roma deve risolvere il problema dei gol, solamente 6 in campionato a cui si aggiunge uno in Europa. Ci saranno di nuovo Abraham e Zaniolo che quasi certamente partirà dalla panchina. Con lui in campo Mou può arretrare Pellegrini in mediana, l’unico dei centrocampisti in grado di dare, ora, qualità al gioco ed un passo differente.