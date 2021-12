Mou aspetta il jolly

Tiago Pinto cercherà di regalare due rinforzi al tecnico portoghese

La Roma continua a lavorare per regalare Maitland-Niles a Mourinho. Il giocatore dell’Arsenal, come riporta Il Tempo, è il primo obiettivo per il mercato di gennaio, una finestra di trasferimenti in cui Tiago Pinto cercherà di regalare due rinforzi al tecnico portoghese tra un laterale che possa alternarsi con Karsdorp e un centrocampista che possa aggiungere qualità alla mediana. Quello che era il primo obiettivo della scorsa estate. I giallorossi hanno il sì di massima del classe 1997 dell’Arsenal - il suo arrivo chiuderebbe le porte all’arrivo di qualsiasi altro extracomunitario - e ora stanno cercando di sistemare i dettagli economici finali della parte contrattuale per cercare poi di arrivare a dama con i londinesi. Altro profilo che piace in casa Roma è quello di Kamara del Marsiglia, che aveva effettuato un sondaggio per Diawara. La concorrenza è fortissima visto il contratto in scadenza del centrocampista francese: un eventuale investimento sarebbe facilitato dai soldi incassati da una cessione di Villar (Calafiori è destinato al prestito al Cagliari, Reynolds piace e non poco al Bruges). Nel frattempo per uno dei nomi più in voga nelle ultime settimane, quello di Grillitsch ad ora non c’è ancora nulla di già concluso.