Mou a Roma ritrova Dybala

Mourinho , tornato nella Capitale due giorni prima per definire le strategie di mercato in entrata e in uscita, questa mattina troverà solamente parte del gruppo : mancheranno all'appello, infatti, tutti i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali ai quali è stato concesso qualche giorno in più di vacanza. Oltre a Rui Patricio, Pellegrini e Zalewski, non sarà infatti inizialmente presente uno dei nuovi acquisti dell'estate giallorossa,

Dopo l'annullamento della tournée in Corea del Sud, dove la Roma avrebbe affrontato Wolverhampton e Incheon United, i giallorossi hanno dovuto ripensare da capo la pre-season. Durante le due settimane a Trigoria la squadra di Mourinho affronterà alcuni test interni, verosimilmente a porte chiuse così come successo lo scorso anno con il Trastevere. In via di definizione l'annullamento dell'amichevole in programma con il Tottenham il prossimo 26 luglio a Singapore. Con la cancellazione del viaggio in Asia, infatti, la Roma preferirebbe evitare un viaggio così lungo per una semplice amichevole, nonostante il prestigio della stessa. Si è aperta così la possibilità di svolgere nuovamente la preparazione in Portogallo, in una zona dove il clima è sicuramente meno caldo rispetto a quello della Capitale. La partenza sarebbe prevista per il 22 luglio e prevederebbe almeno una settimana di preparazione. Dopo il Portogallo i giallorossi affronteranno il Tolosa il 6 agosto. La sfida con i neocampioni della Coppa di Francia si svolgerà alle 19.30 allo Stadium Municipal. È inoltre possibile che prima dell'esordio in campionato contro la Salernitana - in programma il 20 agosto alle 18.30 - la Roma possa organizzare una partita di presentazione all'Olimpico, come successo lo scorso anno con lo Shakhtar Donetsk.