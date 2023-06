Mou a muso duro, strappo con l’Uefa

La Roma sceglie la via del silenzio, Mourinho no. A poco più di ventiquattr’ore dalle pesantissime decisioni della Uefa in merito al tecnico giallorosso e al club stesso, con squalifiche e multe, lo Special One affronta la massima istituzione calcistica europea a muso duro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Il portoghese, infatti, attraverso una lettera inviata a Boban si è dimesso con effetto immediato dall’Uefa Football Board. "Ringraziando per l’invito a me esteso di diventare membro del Board, ci tengo a informarvi che, con effetto immediato, rinuncio alla partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non esistono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione al presidente Ceferin" firmato José Mourinho. Una presa di posizione durissima, volta a dare un segnale chiaro, forte e deciso: l’Uefa non mi rappresenta.