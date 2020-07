Mkhitaryan rimane

Si riaccende la fiamma di mercato tra Roma e Napoli, come riporta Il Tempo.

Dopo il doppio trasferimento Manolas-Diawara dello scorso anno, si sta parlando in maniera profonda di Under. Ieri si è chiuso l’esercizio 2019-2020 per il club giallorosso che si prepara a registrare un rosso record da circa 150 milioni. La strategia della società ora è quella di iniziare a fare una parte di cessioni sin da subito e il nome di Under è quello più caldo.

A breve a Roma è atteso Giuntoli per portare avanti la trattativa direttamente di persona e cercare di abbassare le pretese di Fienga che valuta l’esterno 30 milioni. I partenopei hanno già l’accordo con l’agente del giocatore, ma per ora non si sono avvicinati alle richieste della Roma. L’affare è ben avviato, al momento non si parla di Milik, e anche lo scontro di domenica sera sarà un’occasione per cercare di raggiungere un’intesa.

Secche smentite da parte della dirigenza dell’Atalanta per uno scambio Gollini-Florenzi. Per il fattore prestiti il club ha annunciato la permanenza di Mkhitaryan. Grazie al lavoro di Raiola, a stretto contatto con Baldini, l’armeno si libererà dall’Arsenal con un anno di anticipo e sarà tesserato a parametro zero.