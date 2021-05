Mkhitaryan medita l’addio

La clausola per liberarsi dalla Roma scade il 31 maggio

Il futuro in 18 giorni. Mkhitaryan ha tempo fino al 31 maggio per svincolarsi dalla Roma: glielo permette una clausola inserita nel rinnovo in giallorosso della scorsa estate dopo la prima stagione di prestito, che dà al giocatore la piena libertà di scegliersi una nuova squadra, come riporta Il Tempo. Se l’opzione non venisse esercitata, scatterebbe invece un altro anno di contratto per l’armeno, che adesso ha un dubbio in più: Mourinho. I due hanno avuto un rapporto tormentato a Manchester, come raccontato dallo stesso Mkhitaryan a marzo 2020: “Mourinho è stato l’allenatore più difficile nella mia carriera. Ci sono state divergenze e conflitti, è vero che mi ha spinto dopo una partita dicendomi che dovevo allenarmi di più. Tutto è iniziato da lì. Ho pensato: “Non ho altro da aggiungere al Manchester. Lavoro, presso, aiuto la squadra, segno e qualcuno è anche insoddisfatto".