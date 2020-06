Mkhitaryan e Smalling, c’è l’accordo

Buone notizie dal mercato per la Roma: il club giallorosso ha trovato l’accordo con l’Arsenal per la permanenza di Mkhitaryan fino a fine agosto, mentre con il Manchester United c’è l’intesa per tenere Smalling per tutto il campionato. Ci sarà un mese di tempo per trattare sull’Europa League e per le prossime stagioni.

Intanto è rottura tra le dirigenze di Cagliari e Roma. Il motivo del contendere è rappresentato da Olsen, che farà ritorno a Trigoria dal 1 luglio, quando scadrà il prestito secco stabilito l’estate scorsa. Nell’accordo con i sardi (pagano soltanto un terzo dell’ingaggio) era previsto un bonus da 900mila euro al raggiungimento delle 18 presenze in campionato dello svedese, fermo a 17 apparizioni in Serie A. Giulini ha tentato di ridiscutere l’accordo per non versare il bonus e tenere Olsen per un altro mese: Fienga ha seccamente rifiutato e si è arrivati alla rottura.