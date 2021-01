Mkhitaryan e Pellegrini dietro Borja Mayoral

Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Borja Mayoral. In attesa di capire come finirà con Dzeko, Fonseca è intenzionato a schierare così la sua Roma in vista del match di domani sera con il Verona di Juric. Il tecnico dovrà fare a meno di Pedro sulla trequarti e Carles Perez nelle ultime apparizioni ha tutt’altro che convinto: l’armeno non è al top della condizione, ma anche ieri si è allenato in gruppo e se oggi nella rifinitura confermerà le buone sensazioni sarà lui ad andare in campo dal primo minuto, riporta Il Tempo. Si è rivisto in gruppo Pastore, che punta a trovare continuità negli allenamenti e vuole riuscire a lavorare con i compagni per più giorni consecutivi.