Mkhitaryan e Pedro out, Pellegrini c’è

Fonseca deve fare i conti con la situazione d’emergenza che ha colpito il reparto offensivo. Contro il Verona, oltre a Dzeko, rischiano di non esserci neanche Pedro e Mkhitaryan: sia l’armeno che l’ex Chelsea – anche ieri si sono allenati individualmente – sono alle prese con un problema muscolare e potrebbero saltare la seconda gara consecutiva, come riporta Il Tempo.

Ottimismo per Pellegrini: il capitano si allena in gruppo anche se deve ancora smaltire del tutto l’affaticamento che lo aveva costretto a giocare l’ultima gara con la coscia fasciata. Certamente out anche El Shaarawy, che oggi effettuerà un nuovo tampone nella speranza di essersi negativizzato e ricevere l’ok poter svolgere le visite mediche e tornare ad essere ufficialmente un giocatore della Roma. Ore d’attesa anche per Reynolds, pronto a lasciare gli Stati Uniti per iniziare la sua nuova avventura in Italia: il giocatore sbarcherà nella Capitale tra domani e sabato.

Intanto la Roma continua l’impegno per il sociale: il club insieme all’Associazione Italiana Persone Down ha lanciato la campagna “One Goal”. L’iniziativa è volta a promuovere l’inclusione lavorativa e prevede il lancio di una raccolta fondi internazionale per favorire la realizzazione di corsi di autonomia e percorsi formativi.