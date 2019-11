Mkhitaryan e Pastore fuori. Balotelli a casa

Ritorno in grande stile per Lorenzo Pellegrini, scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Il numero 7 della Roma, da una decina di giorni tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’operazione al dito del piede, sarà lanciato dal primo minuto da Fonseca nella sfida con il Brescia. Il tecnico portoghese non potrà contare su Pastore a causa di una botta all’anca e ha scelto di non convocare Mkhitaryan e Spinazzola (out anche Mirante per una flebite post-traumatica al polpaccio), preservati per Istanbul in quanto ancora non al massimo della condizione fisica. Pellegrini è quindi l’unico trequartista a disposizione e si riprenderà la maglia da titolare nonostante non abbia i novanta minuti nelle gambe. A completare il tridente alle spalle di Dzeko ci saranno Kluivert a sinistra e Zaniolo a destra, in un ruolo in cui è diventato ormai devastante. A centrocampo agirà la coppia formata da Diawara e Veretout, con Mancini nuovamente arretrato in difesa a far coppia con Smalling. La linea difensiva vedrà poi la presenza di capitan Florenzi e Kolarov sulle fasce.

Spostando lo sguardo sull’altro lato del campo, Grosso ha deciso di lasciare fuori dalla lista dei convocati Balotelli, con cui in settimana c’era stata un’alta tensione per via dello scarso impegno in allenamento. Al suo posto in attacco – nel probabile 4-4-2 dei lombardi – ci sarà Torregrossa come partner di Donnarumma.