Mkhitaryan è in dubbio per Tirana

L’obiettivo è giocare la finale di Tirana, ma riuscirci è tutt’altro che scontato si legge su Il Tempo. Henrikh Mkhitaryan è alle prese con la lesione al flessore destro rimediata a Leicester e salterà sia la gara di oggi che quella con il Torino, per provare ad esserci il 25 maggio contro il Feyenoord. Ieri Mourinho non si è lasciato andare a previsioni ma ha spiegato senza giri di parole che attualmente il trentatreenne non sia nelle condizioni di scendere in campo: "È infortunato. Non so se ce la farà per la finale, al momento è completamente fuori". Anche il tecnico del Feyeenord,Slot ha parlato degli infortunati e delle condizioni di Tyrell Malacia. Il terzino è in dubbio per l’ultimo atto di Conference League: "Ci aspettiamo che si alleni di nuovo la prossima settimana per essere disponibile con la Roma". Per studiare meglio le mosse di Mourinho, l’allenatore ha inviato in Italia il suo analista Dennis van der Ree che oggi sarà presente all’Olimpico. Slot si è lasciato andare anche ad una frecciatina allo Special One: "Non perde quasi mai una finale ma va detto che 9 volte su 10 allenava la squadra più forte".