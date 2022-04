Mkhitaryan, aria di rinnovo: “Ne parliamo presto”

A breve Tiago Pinto volerà a Montecarlo per incontrare l’entourage del giocatore e cercare l’intesa per prolungare il contratto dell’armeno

Un matrimonio che s’ha da fare si legge su Il Tempo. I presupposti per pensare ad accordo imminente tra la Roma e Mkhitaryan sembrano esserci tutti: a breve infatti Tiago Pinto volerà a Montecarlo per incontrare l’entourage del giocatore e cercare l’intesa per prolungare il contratto dell’armeno, attualmente in scadenza a giugno. A confermare l’incontro è stato proprio l’ex Arsenal, che dopo il match con la Sampdoria ha parlato del possibile rinnovo: "Di questo ne parleremo nei prossimi giorni". Un’ulteriore conferma sulla volontà comune di proseguire insieme arriva anche da Mourinho. Come già avvenuto in occasione del rinnovo di Pellegrini, anche stavolta le dichiarazioni dello Special One lasciano pensare ad un’imminente fumata bianca: "Io lo voglio qua e lui vuole rimanere. Non è solo la mia idea ma anche quella di Pinto. Raiola è innamorato dei suoi giocatori e lo farà restare. Se Miki vuole restare lo farà rimanere qui".