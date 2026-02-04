Missione Champions

Restare attaccati al treno. La missione della Roma nel mese di febbraio è chiara: non perdere contatto con la Champions. La locomotiva europea corre veloce e il ko di Udine ha fatto scendere per la prima volta i giallorossi dal quartetto di testa. Un colpo duro che obbliga la squadra di Gasperini a reagire subito, già lunedì nella sfida di lunedì contro il Cagliari, la prima di quattro decisive per la corsa al ritorno nell'Europa che conta. A marzo, infatti, si capirà se la Roma sarà ancora in corsa o meno. Quattro settimane - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - per capire le reali ambizioni in campionato prima del ritorno dell'Europa. Dopo l'inizio inaspettato i giallorossi ora hanno disperso il vantaggio accumulato e per la prima volta si trovano a rincorrere. In Friuli è arrivata l'ottava sconfitta del campionato, ovvero più di un terzo delle gare disputate. Dato che insieme a quello delle vittorie (14), racconta di una squadra che fatica a segnare (appena 27 le reti realizzate) ma conserva una difesa blindata. Che quando passa in vantaggio vince sempre ma quando subisce per prima ca-de, Firenze a parte. Nessuno meglio di Gasp sa come riprendere subito la strada dopo un punto in due partite, ma per restare aggrappati al treno serve accelerare adesso.