Restare attaccati al treno. La missione della Roma nel mese di febbraio è chiara: non perdere contatto con la Champions. La locomotiva europea corre veloce e il ko di Udine ha fatto scendere per la prima volta i giallorossi dal quartetto di testa. Un colpo duro che obbliga la squadra di Gasperini a reagire subito, già lunedì nella sfida di lunedì contro il Cagliari, la prima di quattro decisive per la corsa al ritorno nell'Europa che conta. A marzo, infatti, si capirà se la Roma sarà ancora in corsa o meno. Quattro settimane - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - per capire le reali ambizioni in campionato prima del ritorno dell'Europa. Dopo l'inizio inaspettato i giallorossi ora hanno disperso il vantaggio accumulato e per la prima volta si trovano a rincorrere. In Friuli è arrivata l'ottava sconfitta del campionato, ovvero più di un terzo delle gare disputate. Dato che insieme a quello delle vittorie (14), racconta di una squadra che fatica a segnare (appena 27 le reti realizzate) ma conserva una difesa blindata. Che quando passa in vantaggio vince sempre ma quando subisce per prima ca-de, Firenze a parte. Nessuno meglio di Gasp sa come riprendere subito la strada dopo un punto in due partite, ma per restare aggrappati al treno serve accelerare adesso.
Il Tempo
Missione Champions
Roma per la prima volta fuori dalle prime quattro. Febbraio sarà il mese della verità per i giallorossi. Il tecnico cerca la svolta dopo il ko di Udine, decisivi gli scontri diretti con Conte e Spalletti
