Missione inglese per Smalling. Come riporta Il Tempo, la Roma vuole trovare un accordo per l’acquisto definitivo del difensore e perciò ha dato mandato agli agenti del classe 1989 di iniziare i colloqui con il Manchester United. Ieri nella sede dei Red Devils c’è stato un primo incontro, definito positivo, per iniziare la trattativa, che può essere chiusa anche a breve. Il ds Petrachi aggiunge: “I rapporti tra i club sono ottimi”.