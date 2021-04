Nella tana dei diavoli rossi, Pellegrini e compagni si giocano il primo round della semifinale di Europa League contro il Manchester United

Il countdown verso la storia è iniziato. Domani sera, scrive Il Tempo, la Roma tornerà a respirare l'atmosfera delle serate che contano: nella tana dei diavoli rossi, Pellegrini e compagni si giocano il primo round della semifinale di Europa League contro il Manchester United. La squadra di Solskjaer è la favorita per la vittoria della competizione, ma i giallorossi sono convinti di avere le carte in regola per tentare l'impresa. Dopo aver eliminato l'Ajax Fonseca e i suoi giocatori hanno puntato tutto sulla doppia sfida di Europa League, lasciando andare in maniera quantomeno avventata la lotta per il quarto (ma anche quinto e sesto) posto in campionato e investendo di un'importanza vitale il risultato dello scontro contro gli inglesi. Dall'esito della semifinale dipende il bilancio stagionale e, probabilmente, anche quello dell'esperienza di Fonseca nella Capitale. Attualmente il portoghese ha ancora la possibilità di entrare per sempre nella storia, ma molto dipenderà da come la Roma giocherà le sue carte per cercare di rendere possibile quella che a molti appare come una "mission impossible". Non potendo volare in trasferta, i tifosi hanno studiato un modo alternativo per caricare i giocatori: ieri alcuni di loro hanno tappezzato Trigoria di manifesti con il volto di Solskjaer e la frase pronunciata alcune settimane fa dal tecnico norvegese "Non li conosco e non li ho mai visti giocare" il tutto accompagnato dal monito "Fate in modo che si ricordino di noi". Alcuni volantini con la stessa immagine sono stati consegnati ai giocatori prima del loro ingresso nel centro sportivo. Oggi invece i gruppi della Curva Sud si ritroveranno all'esterno del Fulvio Bernardini - appuntamento fissato alle 13.30 - per accompagnare virtualmente la squadra nel viaggio verso l'Old Trafford.