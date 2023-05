Miraggio Champions

Si fermano così a Monza le chance giallorosse per la qualificazione alla prossima Champions: ora è dura davvero e tutto o quasi verrà deciso nello scontro diretto in programma sabato sera all'Olimpico contro l'Inter di Inzaghi capace di farne sei al Verona e di spingere la Roma fuori dalla zona qualificazione. E pensare di uscire indenni dalla sfida contro i nerazzurri con questi uomini è a dir poco un'illusione. Con i resti della Roma difficile per Mourinho cercare il bel gioco: l'obiettivo a Monza era e resta vincere e portar via tre punti che in questa fase della stagione sono determinanti. In difesa la Roma fatica (primo brivido dopo 44 secondi), Cristante prova a tenere incollato un reparto al quale manca troppa roba: Smalling su tutto. Dopo i primi dieci minuti di Monza la Roma riesce a uscire e inizia a provarci anche se lo schema è sempre lo stesso: palla in mezzo da angolo o punizione e tentativi di testa di Cristante, Ibanez e Zalewski. Ma serve uno svarione difensivo clamoroso per sbloccare la gara dopo venticinque minuti. Abraham è bravo a infastidire Di Gregorio ed ElSha svelto ad approfittarne per mettere, in due tempi, la palla in rete: fa 1-0 e partita che sembra mettersi in discesa. Così non è perché dopo poco meno di un quarto d'ora arriva la purga: diagonale che attraversa tutta l'area giallorossa, nessuno si occupa di marcare Caldirola che al volo la infila alle spalle di Rui Patricio.