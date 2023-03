Mille agenti contro i violenti

Mille agenti in campo per blindare lo stadio Olimpico, come riporta Il Tempo. Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili impegnati già da questa mattina per la gestione dell'ordine pubblico e per garantire la sicurezza. Sale la tensione per il derby Lazio-Roma che si disputerà oggi alle 18 nella Capitale. Il messaggio che arriva dal Viminale è chiaro: bisogna evitare la guerriglia urbana.