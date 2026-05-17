Roma si prepara a vivere una domenica ad altissima intensità sul fronte sportivo e della sicurezza. Il tavolo tecnico convocato di venerdì in Questura ha definito il dispositivo che gestirà i due eventi, destinati a convivere nell'area del Foro Italico. Derby alle 12 e Internazionali alle 17. Una "maratona della sicurezza" che vedrà impegnati nella zona circa mille agenti. Saranno predisposti - scrive 'Il Tempo - corridoi di avvicinamento differenziati, per evitare una sovrapposizione dei flussi di pubblico anche col tennis. I romanisti arriveranno da lungotevere Tahon de Revel e quindi dal Ponte Duca d'Aosta, con indirizzamento verso i varchi di piazza Lauro de Bosis. Chi deve raggiungere la Monte Mario arriverà percorrendo via dei Gladiatori.