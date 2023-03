Milinkovic e Dybala, il derby dei campioni

Paulo Dybala è pronto a giocare il suo primo derby della Capitale, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. L'attaccante argentino, arrivato in estate alla Roma, partirà dal primo minuto al fianco di Pellegrini e dietro Abraham in una sfida che oltre alla supremazia cittadina, vale anche un ulteriore passo in avanti per la corsa Champions. La presenza di Dybala risulta quindi fondamentale per le manovre offensive dei giallorossi: con lui in campo la squadra sembra avere un piglio diverso, grazie anche alla mole di bonus che l'argentino ha portato: 13 i gol segnati tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con otto assist forniti ai compagni, prendendo così parte a 21 delle 52 reti realizzate dal club. Capocannoniere e assistman di campionato, Dybala può contare anche su uno storico nei derby più che positivo. Da quando è sbarcato in Italia, con la maglia del Palermo, passando poi per la Juventus, il calciatore argentino non ha infatti mai perso una stracittadina.