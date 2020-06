Milan-Roma col caldo infernale: Fonseca cambia

Domani o mai più. La Roma a San Siro contro il Milan sperimenta l’orario delle 17.15. E lo farà uno dei giorni peggiori possibili: con l’arrivo dell’anticiclone Nord-Africano sono annunciati 32 gradi di temperatura al fischio d’inizio, con umidità al 43% dopo che in mattinata toccherà punte oltre l’80%. Sì può giocare a calcio con questo caldo?

I primi a sperimentarlo saranno oggi Brescia e Genoa (29 gradi previsti), poi toccherà ai giallorossi. La squadra di Fonseca volerà stasera a Milano dopo l’allenamento e la cena a Trigoria, riporta “Il Tempo”. Mentre il rientro è previsto in nottata dopo la gara. Il tecnico intende cambiare 4-5 pedine rispetto alla gara contro la Samp qualcuno – vedi Kolarov: è uscito affaticato dal primo impegno dopo oltre tre mesi di stop e a maggior ragione con il caldo bisogna dosare le energie. Dentro Zappacosta a destra, Spinazzola si tiene pronto a sinistra mentre Mancini punta a riprendersi posto lasciato a Ibanez. In mediana tocca a Cristante con Veretout, Pellegrini agirà sulla trequarti con Mkhitaryan e uno tra Carles Peres, Kluivert e Under dietro Dzeko. Pioli ha invece recuperato Ibrahimovic per la panchina.

Capitolo mercato. Bloccatto Pedro e prolungati i prestiti stagionali di Kalinic e Zappacosta (documenti già firmati) a breve dovrebbe toccare a Mkhitaryan (ma si punta al riscatto definitivo) mentre il Manchester United sta facendo problemi per estendere il prestito di Smalling fino ad agosto, Europa League compresa. Lo stallo è dovuto anche al mancato accordo per la cessione a titolo definitivo, si continua a trattare. Intanto ieri il cda ha confermato la nomina di Ad di Gudo Fienga e il licenziamento di Petrachi, mentre l’assemblea dei soci ha preso atto della perdita monstre da 126,4 milioni nei primi nove mesi di bilancio e della proroga fino al 31 dicembre, grazie al Decreto Liquidità, dei provvedimenti resi obbligatori dalla riduzione del patrimonio netto (articolo 2447 Codice Civile).