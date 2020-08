“Mi chiamo Totti”: il docufilm sulla vita del Capitano

Totti torna alla ribalta e lo fa in grande stile con un annuncio sui propri canali social. “Con tanta emozione ed orgoglio – le parole dell’ex capitano della Roma in un post su Instagram – vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia” come riporta Il Tempo.

Il docufilm, “Mi chiamo Francesco Totti”, con la regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma e andrà nelle sale cinematografiche il 19, il 20 e il 21 ottobre.

Dopo la biografia “Io capitano”, scritta da Paolo Condò, e la serie “Speravo di morì prima” in cui viene interpretato da Pietro Castellitto, la leggenda giallorossa finisce anche sul grande schermo: “Vi confesso – ha proseguito l’ex numero 10 romanista – che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me“. Per uno che di emozioni sul campo ne ha regalate a iosa per anni, riuscirci anche al cinema sarebbe una doppietta da incorniciare.