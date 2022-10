Mezzo miliardo per lo stadio

Ultimato questo passaggio fondamentale, la Roma dovrà presentare al Comune il progetto definitivo che sarà valutato dalla Conferenza dei Servizi decisoria. L’intenzione dei Friedkin – che parteciperanno attivamente al disegno dello stadio – è quella di giocare la prima partita ufficiale nel nuovo impianto nella stagione 2027/28, per festeggiare in grande stile il centenario.

La proprietà texana intende costruire un “gioiello” da poter esportare in tutto il mondo, e per farlo è fondamentale che lo stadio rispetti i criteri per poter ospitare una finale di qualsiasi competizione. Per questo il nuovo impianto potrà contenere 61mila spettatori, ma sarà estendibile fino a 65mila.