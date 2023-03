Mese della verità. Olimpico alleato

Marzo si preannuncia come mese decisivo per la stagione della Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. I giallorossi avranno infatti a disposizione cinque partite per agguantare un posto (provvisorio) in Champions League e raggiungere i quarti di finale di Europa League.

Si comincerà domenica sera, quando la Roma, orfana dello Special One ma con un ritrovato Foti in panchina, affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico. Quattro di queste cinque gare si giocheranno tra le mura amiche dei giallorossi, con numerosi tifosi che hanno già acquistato i biglietti: diversi i settori esauriti per le sfide casalinghe contro Juventus, Sassuolo e Real Sociedad, mentre non sono ancora acquistabili i biglietti per le sfide contro Lazio (prelazione che partirà domani per gli abbonati, con vendita libera che partirà dall'8 marzo) e il ritorno in Spagna (si potranno acquistare oggi a partire dalle 16 al costo di 45 euro).