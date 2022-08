Mercato, la Roma cerca anche un rinforzo per la difesa: offerto Bartra del Betis

La Roma, per rendere completa la rosa da consegnare nella mani di José Mourinho, cerca anche un difensore. Come scrive Il Tempo, i giallorossi vorrebbero acquistare un centrale di piede mancino, come richiesto dal tecnico portoghese. Sulle scrivanie di Trigoria, riempite dai documenti per Wijnaldum, è finito un nuovo nome. È stato proposto Marc Bartra, 31enne in uscita dal Betis. Scuola Barcellona, ha trascorso anche un biennio (2016-18) in Germania, al Borussia Dortmund, ed è stato offerto a condizioni favorevoli per i capitolini.