Mercato, Dallas e Salt Lake interessate a Reynolds

La seconda volta è quella buona scrive Il Tempo. Bryan Reynolds si sta mettendo in luce in Belgio, con la maglia del Westerlo dopo aver indossato quella del Kortrijk lo scorso anno. Le prestazioni del terzino statunitense, in prestito dalla Roma, sono in crescita. Se ne sono accorti anche in patria: dalla MLS, infatti, giungono notizie di interessamenti da parte di due squadre. Dallas e Salt Lake osservano con attenzione la situazione. Il club giallorosso è convinto che il rendimento dello statunitense possa aprirgli nuove porte nel mercato di giugno.