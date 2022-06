Matic e Mourinho ancora insieme. Il serbo: “Il miglior allenatore mai avuto”

Un legame speciale che ha spinto Matic a dire sì alla Roma e al progetto Friedkin. Secondo Il Tempo, il serbo considera Mourinho molto più che un allenatore, il portoghese è per il classe '88 una figura di riferimento e sotto la sua ala ha scritto pagine importanti della propria carriera: "Il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato - ha rivelato il calciatore - fuori dal campo è un'altra persona". La scintilla è scattata nel 2014, quando lo Special One chiese di riportarlo al Chelsea per 25 milioni. A Londra hanno vinto due campionati cimentando la loro unione come dimostrano gli attestati di stima di Mourinho nei confronti del suo pupillo: "Ha la mia fiducia, è un giocatore fantastico". La reunion avverrà a Trigoria i primi di luglio e per la prima volta i due saranno insieme fuori dalla Premier League. Nelle prossime ore Pinto chiuderà il contratto e nel frattempo è al lavoro sulla situazione prestiti. Il Milan chiede uno sconto per Florenzi e si dovrebbe chiudere intorno ai 2,5 milioni. Coric e Bianda sono destinati a fare le valige dopo lo Zurigo e il Nancy e non mancano le offerte. Il Nizza non riscatterà Kluivert perché non si è verificata alcuna condizione che avrebbe comportato il riscatto automatico. La Roma spera di incassare 10 milioni e presta attenzione anche a Marsiglia e Monaco.