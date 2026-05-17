Mancini, brasiliano ed ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a 'Il Tempo', dove ha parlato del derby in programma oggi a 12. Amantino, con un passato anche con Milan e Inter, ha dato la sua opinione sul match e sulle possibilità di andare in Champions la prossima stagione. Ecco uno stralcio della sua intervista.

Come valuta la prima stagione di Gasperini alla Roma?"Per essere il primo anno sta facendo un lavoro molto importante. Alla Roma è mancata continuità. Ma Gasperini è un allenatore eccezionale".

Cosa significa giocare il derby della Capitale?"E bellissimo per l'atmosfera che si crea. E una partita molto importante per la città e per i tifosi."

Cosa la colpisce particolarmente di Malen?"La sua forza. E un giocatore molto potente, capace di segnare tanti gol. Mi sta piacendo tantissimo e credo che, se fosse arrivato prima, La Roma avrebbe qualche punto in più in campionato".

Chi può essere l'uomo derby?"Voto Malen. E il giocatore più in forma della squadra, sta vivendo un momento molto positivo e penso che possa decidere".