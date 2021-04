Mancini capitano per la prima volta: “Che emozione”

Pian piano Gianluca Mancini si sta prendendo la Roma, come riporta Il Tempo. Il classe ’96 ha ormai acquisito una sicurezza da veterano e anche contro il Bologna ha guidato la linea difensiva composta da Ibanez e Fazio.

Ieri – a causa del turnover che ha visto Pellegrini escluso dall’undici titolare – il numero 23 è sceso in campo indossando per la prima volta la fascia da capitano: “Un’emozione unica – racconta nel post partita – anche se non sono romano è una grande emozione pensando soprattutto a chi l’ha indossata. Ero molto nervoso, magari far male nella prima con la fascia al braccio avrebbe portato iella…”.

Giovedì sera contro l’Ajax il capitano sarà di nuovo Pellegrini, che ieri è stato ammonito ed essendo diffidato salterà la prossima gara di campionato in casa del Torino. Questa mattina la squadra si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare il big match di Europa League: la ripresa degli allenamenti è fissata alle 11.