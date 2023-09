Mancini allunga la lista degli infortunati

Il difensore ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale a Milanello per un fastidio muscolare agli adduttori della coscia destra. Quello dell'ex Atalanta è il nono problema muscolare della Roma dall'inizio della stagione, il numero più alto di infortuni da quando Mourinho è allenatore del club capitolino. Oltre ai due Azzurri infatti vanno inseriti in questo "bollettino medico" anche i due problemi accusati da Dybala e quelli di Renato Sanches, Aouar, Zalewski - fastidio alla coscia anteriore sinistra - e Solbakken, fermatosi dopo l'amichevole con la Boreale. Lo stesso Special One in conferenza stampa si è soffermato sulla fragilità di alcuni calciatori in organico, sottolineando come fosse una delle motivazioni per il quale quest'ultimi vestissero la maglia della Roma e non di altri club. E in questo contesto si inseriscono i guai fisici di Paulo Dybala - per lui due stop, prima con il Tolosa in amichevole e poi con il Verona - e di Renato Sanches, fermatosi in allenamento dopo il debutto con la Salernitana. La Joya e il portoghese sono due di quei "soggetti fragili" di cui ha parlato anche Tiago Pinto, ai quali va aggiunto anche Aouar, per lui fastidio al flessore della coscia sinistra con il Milan, che per problemi contrattuali con il Lione non è mai riuscito a giocare con continuità lo scorso anno.