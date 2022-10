Mancata riqualificazione a Testaccio: l’ex campo ancora nel degrado

Uffici capitolini in attesa dei piani del concessionario per il recupero dell’area

L’erba alta e i rifiuti coprono l’intera area. Ancora sterpaglie secche, muri e manufatti imbrattati, gabbiotti elettrici aperti accanto a rami e tubature abbandonate. Sporcizia e inciviltà la fanno da padrone oltre le grate che custodiscono Campo Testaccio, l’ex glorioso stadio dell’As Roma, in Primo Municipio, dove la squadra giallorossa ha incamerato più di cento successi. Nonostante le promesse e i precedenti interventi di bonifica, il quadro sotto gli occhi dei residenti è ancora di desolazione. Una "prateria" in abbandono, attigua a un asilo e a un istituto secondario di primo grado, con i turisti che si trovano a passare di lì e che rimangono spaesati dinanzi al totem informativo di cui è rimasto in vita solo il piedistallo. A dare aggiornamenti - scrive Valentina Conti su 'Il Tempo' - è l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato: "Per la riattivazione dell’impianto sportivo stiamo aspettando il progetto di riqualificazione da parte del concessionario, che si è impegnato a consegnarlo entro il mese di novembre. Gli uffici del Dipartimento Sport sono pronti a valutarlo con la massima attenzione e nei tempi tecnici più brevi possibili, per restituire quanto prima al quartiere e alla città questo storico spazio sportivo".