Mamma Fedez in affari con Dome e Zaniolo è tra i primi clienti

Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, ha assunto pochi giorni fa una carica importante proprio mentre il figlio sta per debuttare a Sanremo. La signora è stata nominata amministratore delegato della Dome, società nata lo scorso aprile e di cui azionista di controllo col 51% è Be Shaping The Future, emanazione della quotata Be guidata da Stefano Achermann, mentre il restante 49% è della Zdf. Il primo cliente di Dome, come scrive “Il Tempo”, è stato Nicolò Zaniolo, che ha affidato la cura della sua immagine al marito di Chiara Ferragni.