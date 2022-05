Maledizione Roma: la testa è alla Coppa ma si rischia di finire ottavi

All'Olimpico col Venezia già retrocesso e ridotto in dieci i giallorossi colpiscono 4 legni ma non vanno oltre il pari

Una serata maledetta con quattro traverse colpite e venti calci d'angolo battuti a vuoto porta via alla Roma gran parte delle speranze di qualificarsi all'Europa attraverso il campionato si legge su Il Tempo. Nell'ultima gara stagionale in casa i giallorossi non riescono a battere neanche il Venezia che scende in campo da retrocesso, segna subito un gol, finisce in dieci dopo 32 minuti e di difende per i restanti, strappando un pareggio per l'onore che complica maledettamente i piani di Mourinho. Con la miseria di tre punti fatti nelle ultime cinque gare di Serie A, la Roma rischia di ritrovarsi ottava domani sera e di dover affidare ogni speranza alla Conference League a Tirana che vale pure un posto in Europa League. La pressione così aumenta, i punti buttati in campionato sono davvero troppi se si pensa che la Roma ne ha ottenuto appena uno in due partite coi lagunari ultimi. La formazione iniziale dimostra che Mourinho ha iniziato a fare i conti per le energie da dedicare al Feyenoord. Il problema è che alla Conference la squadra sembra pensarci già da troppo, che parte senza accendere l'interruttore e dopo 50 secondi incassa un gol in maniera ingiustificabile. Adesso venerdì a Torino però bisogna giocarsela, per provare a non finire ottavi e lasciare ogni speranza alla finale di Tirana.