Maledizione crociato: Darboe si opera

Che si trattasse di qualcosa di grave lo si era capito subito scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Fin da quando Ebrima Darboe - dopo aver lasciato il campo in lacrime durante il match con il Portimonense - era stato scortato su un volo diretto in Italia da alcuni membri dello staff sanitario giallorosso per svolgere gli accertamenti del caso. Che hanno dato l'esito peggiore. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista giallorosso hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e, nei prossimi giorni, il classe 2001 verrà operato presso la Klinik Gut di St.Moritz , diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer .

Una tegola per il giocatore, che sarà costretto a rimanere fermo almeno per sei mesi, e un problema per la Roma. Da settimane infatti Tiago Pinto era alla ricerca di una sistemazione per il gambiano. Adesso però ogni discorso è rimandato a data da destinarsi. Adesso, prima di pianificare il suo futuro, Darboe deve pensare a guarire.