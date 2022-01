Maitland-Niles sbarca. Sergio Oliveira del Porto in pole per la mediana

Il mercato della Roma va veloce: dopo li primo colpo, Tiago Pinto vuole chiudere il prima possibile anche per un centrocampista

Il nuovo obiettivo è Sergio Oliveira del Porto che i giallorossi vorrebbero prendere in prestito per rinforzare la mediana giallorossa. La pista è calda e Oliveira balza in testa agli obiettivi a centrocampo dopo le difficoltà per Kamara, tentato dalla Premier. Ieri intanto Pinto ha incontrato l'agente di Zaniolo, per discutere del possibile rinnovo del numero 22 e della situazione Santon. Nel frattempo Maitland-Niles ha svolto le visite mediche a Londra e aspetta di sbrigare le ultime formalità burocratiche: già domani il giocatore potrebbe sbarcare in Italia. Stasera a San Siro invece ci sarà da stringere i denti, ma contro il Milan Mourinho riuscirà comunque a schierare la Roma titolare al completo. Pellegrini tornerà a guidare i giallorossi: il numero 7 dovrebbe prendere il posto di Mkhitaryan nel 3-5-2. Confermata la linea difensiva composta da Mancini, Smalling e Ibañez davanti a Rui Patricio, alle prese con alcuni problemi alla schiena. Ma il portiere scenderà regolarmente in campo mentre in panchina ci sarà Boer, vista l'indisponibilità di Fuzato causa Covid. In attacco spazio al tandem Zaniolo-Abraham mentre in panchina ci sarà anche El Shaarawy, assenti invece Darboe e Diawara impegnati in Coppa d'Africa.