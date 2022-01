Maitland firma e gioca subito. Arriva Oliveira

Pinto: "Non è ancora il momento di parlare dei centrocampisti. Maitland-Niles invece è vicino, stiamo parlando con l’Arsenal"

Adesso la Roma ha fretta di regalare a Mourinho il secondo colpo del mercato di gennaio. La trattativa per arrivare a Sergio Oliveira – portata avanti in gran segreto da Tiago Pinto – va avanti e il general manager giallorosso, come riporta Il Tempo, vorrebbe chiudere in tempi brevi con il Porto: la formula proposta dai giallorossi è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La speranza è quella di riuscire a portare a Trigoria il centrocampista il prima possibile ma Pinto sceglie il basso profilo: “Non è ancora il momento di parlare dei centrocampisti. Maitland-Niles invece è vicino, stiamo parlando con l’Arsenal”. In realtà con i Gunners è stato raggiunto un accordo ormai da tre giorni e il ventiquattrenne è atteso questa mattina nella Capitale per firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino a giugno, con l’obiettivo di conquistare lo Special One e convincere il club ad avviare una nuova trattativa per acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione. Il tecnico vorrebbe convocare l’inglese già per la gara di dopodomani con la Juventus: difficilmente potrà giocare dal 1′ ma averlo a disposizione sarebbe comunque importante vista l’emergenza sulla fascia destra.