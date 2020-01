Luis Alberto migliora, Correa ok

L’allarme sembra rientrato per la Lazio. Come riporta Il Tempo, ieri a Formello si sono rivisti in campo sia Luis Alberto che Correa. Vengono entrambi da un affaticamento, ma non dovrebbe essere ormai in dubbio la loro presenza nel derby. Da valutare anche le condizioni di Strakosha e Immobile: il portiere albanese ha un problema al gomito oltre ad aver subito un colpo al ginocchio nell’ultima gara. Discorso diverso per il centravanti, che avrebbe bisogno di un giorno di riposo per smaltire i carichi di lavoro e le tante partite giocate di fila. Impensabile però che Inzaghi possa rinunciare a lui.