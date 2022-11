L’Uefa frena i desideri di Mourinho

Il tecnico vuole un mercato all’altezza di una squadra che vuole lottare per i primi posti e tornare in Champions

Una questione di equilibrio, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Un punto d’incontro da trovare tra due forze che finiscono per contrapporsi. Da una parte c’è la Roma gestita da Friedkin e affidata a Tiago Pinto, che ha deciso di rispettare i paletti del nuovo Fair Play Finanziario, dall’altra i desideri di un allenatore esigente (e abituato al meglio)come Mourinho. Inevitabile che la differenza di prospettive tornino d’attualità in questa lunga sosta del campionato, concluso con le lamentele dell’allenatore sul valore della rosa. Quel “senza Dybala e Pellegrini non si accende la luce” è un messaggio chiaro del tecnico, che non ritiene tanti altri giocatori della Roma all’altezza di una squadra che vuole lottare per i primi posti e tornare in Champions.