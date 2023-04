L’Uefa chiama Mourinho tra i saggi

Mourinho farà parte del nuovo board creato dalla Uefa per parlare dei problemi nel mondo del calcio, tra i quali l’eccessivo numero di partite, gli arbitraggi, e il regolamento, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il tecnico portoghese si unirà a un gruppo di saggi formato da ex calciatori e allenatori. Per ora sono 20 i membri: oltre allo Special One saranno presenti Southgate, Rio Ferdinand, Zidane, Ancelotti, Maldini, Capello, Zanetti, Figo, Lahm, Koeman, Laudrup, Benitez, Martinez, Voller, Mijatovic, Klinsmann, Cech, Juan Mata e Kean. Il presidente di questo organo sarà l’ex capitano della Croazia e attuale capo del calcio Uefa Boban. Il primo appuntamento è fissato per il 24 aprile, quando – in occasione della finale di Youth League – si discuterà sulle problematiche riguardanti il VAR e i falli di mano, le competizioni, la salute dei giocatori, los viluppo tattico e il miglioramento dei settori giovanili. In questo incontro sarà presente l’ex designatore e braccio destro di Ceferin, Rossetti. Il board è stato approvato lo scorso 4 aprile, e si riunirà una volta l’anno nella sede di Nyon in Svizzera, anche se ci sarà tuttavia la possibilità di convocare assemblee straordinarie per eventi urgenti. Le riunioni non avranno valore legale, ma le proposte saranno base di partenza per eventuali modifiche ai regolamenti dell’Uefa.