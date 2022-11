Lo strappo di Mourinho

Fa parte del pacchetto. Chi si affida a Mourinho ne sfrutta le virtù e deve sopportare i suoi eccessi, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Non c’è nulla di inedito in quanto accaduto dopo il pareggio della Roma a Reggio Emilia, con il tecnico che ha accusato di “tradimento” Karsdorp (senza mai nominarlo pubblicamente) e lo ha invitato a cercarsi un’altra squadra a gennaio.

Il terzino è rimasto sorpreso dalle accuse del tecnico e il suo procuratore fa capire che non tira aria di pace: “Vogliamo una spiegazione – dice Johan Henkes all’agenzia H2 – sulle parole del tecnico e sul modo in cui le ha dette. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Non si può trattare così un calciatore che gioca nel club da cinque anni”. Intanto va capito se oggi finirà fuori rosa o se si ci siano i margini per ricucire subito lo strappo.