Lo stadio più pieno è quello giallorosso

Se ne parla, ma forse non si è capita fino in fondo la portata di quello che sta succedendo scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Nessuno come la Roma in Italia ha già riempito il suo stadio in vista del campionato che sta per ripartire: con 36.500 abbonamenti acquistati dai tifosi, se si calcola la capienza massima dell’Olimpico attuale (64mila spettatori circa) è già occupato il 56% dei seggiolini disponibili. Una percentuale maggiore rispetto alle milanesi, che hanno venduto rispettivamente circa 41.000 (Inter) e 40.000 (Milan) abbonamenti, ma in uno stadio come San Siro capace di ospitare 75mila spettatori.