Llorente pronto all’esordio

Lo spagnolo in vantaggio su Kumbulla per sostituire lo squalificato Ibanez

Llorente verso una maglia da titolare, Darboe torna ad allenarsi in gruppo, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Nella giornata di ieri i giallorossi hanno svolto l'ultimo allenamento in vista della gara di oggi - calcio d'inizio alle ore 18.45 - con la Real Sociedad. Prima della seduta al Fulvio Bernardini la squadra si è riunita in un caloroso abbraccio a Ebrima Darboe: il centrocampista è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e ha ricevuto un applauso da tutti i suoi compagni dopo un lungo infortunio che l'ha tenuto fuori per nove mesi. Il classe 2001 dopo una parte di allenamento con la squadra, ha svolto un lavoro personalizzato. Stesso iter per Roger Ibanez. Contro la Real Sociedad Mourinho è pronto a schierare il miglior undici possibile: davanti a Rui Patricio, oltre a Mancini e Smalling, ci sarà l'esordio di Diego Llorente.