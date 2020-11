Liverani e Gervinho tornano a casa

“Sarà una bella partita“. Alla vigilia della gara di campionato contro la Roma, è Liverani a lanciare il guanto di sfida a Fonseca, come riporta Il Tempo.

Quella di oggi per il tecnico degli emiliani sarà una partita particolare, a caccia della prima vittoria contro i giallorossi, squadra di cui è tifoso e di cui non è mai riuscito a indossare la maglia durante la sua carriera da calciatore.

Nei due precedenti assoluti contro la Roma, entrambi lo scorso campionato, quando sedeva sulla panchina del Lecce, non è stato in grado di sgambettare il club capitolino e ora punta alla sorpresa. Sul campo i giallorossi dovranno prestare molta attenzione all’ex Gervinho, che insieme ad Inglese guiderà l’attacco del Parma in un prudente 5-3-2.