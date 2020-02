Lista Uefa: entrano Cetin e Perez. Ibanez e Villar fuori

Dentro Cetin e Perez, fuori Jesus, Zaniolo e Florenzi. Tra le varie decisioni da prendere al termine del mercato di gennaio c’è anche quella relativa alle liste di giocatori da presentare per la seconda metà di stagione, scrive “Il Tempo”. Se per il campionato non ci saranno problemi (non ci sono limiti per gli under 22), per il percorso in Europa League si potranno invece cambiare tre giocatori al massimo: Jesus e Zaniolo sono destinati ad uscire dalla Lista A, mentre nessuno potrà prendere il posto di Florenzi, giocatore cresciuto nel vivaio. A meno di sorprese su Zappacosta (ci sarebbe un eventuale terzo cambio), Ibanez e Villar sono destinati a restare fuori a discapito di Cetin e Perez.